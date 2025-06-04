Верховна Рада ухвалила зміни для реалізації угоди про корисні копалини з США

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

Верховна Рада України ухвалила важливі зміни до Бюджетного кодексу, які є необхідними для реалізації угоди про корисні копалини з США. Це рішення підтримали 309 народних депутатів, про що повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Згідно з новими змінами, Україна буде направляти половину надходжень від ренти на видобування корисних копалин, таких як нафта, газ та газовий конденсат, отриманих за новими ліцензіями. Це також стосується доходів від видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами та реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці кошти будуть зараховуватися до спеціального фонду державного бюджету, а за рішенням головного розпорядника вони будуть перераховуватися до Фонду відбудови відповідно до угоди.

Угода про надра: деталі та значення

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду, яка регулює співпрацю у сфері 57 мінералів. Цей документ встановлює політичні рамки партнерства, тоді як деталі будуть визначені у наступній технічній угоді.

“Підписання угоди про надра захистить інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. Це може сприяти припиненню війни РФ проти України.” – Дональд Трамп, президент США

“Ця угода є кроком до припинення війни.” – Марко Рубіо, держсекретар США

Президент Володимир Зеленський охарактеризував угоду про економічне партнерство з США як “практичний результат” переговорів з Дональдом Трампом у Ватикані.

8 травня Верховна Рада ратифікувала цю угоду, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.

Дві технічні угоди, що стосуються створення інвестиційного фонду в рамках угоди про надра, за словами Мінекономіки України, не потребують ратифікації парламентом для імплементації.