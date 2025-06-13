Закон про страхування журналістів у зонах бойових дій підписано Зеленським

Як повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин у своєму Telegram-каналі
Президент України Володимир Зеленський підписав важливий закон, що регулює страхування журналістів, які працюють у зонах бойових дій. Цю інформацію озвучив народний депутат Ярослав Юрчишин.
Згідно з новим законодавством, медіа отримали можливість страхувати своїх працівників під час виконання службових обов’язків у небезпечних умовах, використовуючи як власні кошти, так і грантові ресурси.
Раніше страхові компанії не могли надавати послуги страхування журналістів у таких ситуаціях через відсутність відповідних ліцензій. Прийняття нового закону усуває цю проблему.
“Вітаю всіх, хто чекав цього моменту та брав участь у розробці законопроєкту. Ця ініціатива – на 100% про медіа, для медіа та із залученням самих медійників.”
Міністерство культури та стратегічних комунікацій спільно з Національним банком повинні розробити детальні умови страхування протягом 30 днів з моменту підписання закону.
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