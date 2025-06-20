Новий закон про множинне громадянство в Україні: що потрібно знати

Як запевняють у Міністерстві національної єдності, головна мета закону – зберегти звʼязок з українцями, що виїхали за кордон.

18 червня Верховна Рада ухвалила новий закон, що регулює питання множинного громадянства. Цей закон дозволяє українцям отримувати паспорти інших країн, не відмовляючись від українського громадянства, що було обов’язковим раніше. Основною метою цього закону є збереження зв’язку з українцями, які виїхали за кордон, особливо в умовах повномасштабного вторгнення.

Згідно з даними Національного банку України, за кордон виїхали близько 7 мільйонів українців, з яких понад 4 мільйони перебувають у країнах Європейського Союзу. Цей закон створює умови для повернення частини з них і дозволяє державі підтримувати зв’язок із діаспорою.

“Цей закон створює можливості для повернення великої частини з мільйонів українців, які виїхали від війни. Що не менш важливо, цей закон дає можливість українській державі продовжувати працювати з українцями, які зараз залишаються поза межами України.” – Володимир Вʼятрович, народний депутат від “Європейської солідарності”

Для іноземців, які бажають отримати українське громадянство, встановлено ряд вимог: необхідно проживати в Україні безперервно протягом п’яти років, дотримуватися законодавства, скласти іспити з української мови, історії та Конституції, а також підтвердити наявність законних джерел доходу. Для етнічних українців, військових, які воюють на боці України, та осіб, що становлять державний інтерес, передбачені спрощені умови.

Громадяни Російської Федерації, які бажають отримати українське громадянство, повинні відмовитися від російського. Однак, враховуючи труднощі з відмовою, закон дозволяє декларативну відмову, що є офіційним зверненням до українських органів про відмову від громадянства країни-агресора.

“В таких випадках ми даємо право декларативної відмови. Це буде офіційне звернення до наших органів про те, що людина відмовляється від громадянства країни-агресора та інших країн [зі спеціального переліку], громадянам яких не можна буде мати українське громадянство.” – Руслан Горбенко, заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини

Уряд має затвердити перелік країн, громадяни яких зможуть отримати українське громадянство. Відомо, що до цього списку увійдуть країни ЄС, а також держави, які запровадили санкції проти Росії, такі як США, Канада та Австралія. Натомість громадяни країн, які не визнають територіальну цілісність України або не підтримали резолюцію ООН від 2 березня 2022 року, не зможуть отримати українське громадянство.

Тепер українці, які мають паспорти інших країн, наприклад, Угорщини, Польщі чи Румунії, можуть легалізувати своє подвійне громадянство. Проте держслужбовцям і суддям, як і раніше, заборонено мати множинне громадянство.

Правозахисники висловлюють занепокоєння щодо жителів тимчасово окупованих територій, які були змушені отримати російське громадянство. Закон забороняє подвійне громадянство для тих, хто добровільно набув російське, але критерії добровільності не визначені чітко.

“Ми бачимо, що для тих людей, які проживають в окупації й так чи інакше залучені до комунікації з окупаційними органами влади, цей законопроєкт створює ризики. Українська держава в будь-який момент може позбавити їх громадянства України. А це ті люди, які чинять на окупованій території спротив. Це люди, які допомагають цій території виживати.” – Альона Луньова, адвокаційна директорка ZMINA

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко зазначив, що позбавлення громадянства відбуватиметься виключно за статтею “Державна зрада” після проведення спецперевірки СБУ.

Правозахисники також критикують новий закон за звуження прав дітей без громадянства, складні іспити та ризик появи осіб без громадянства. Вони закликають президента ветувати закон і доопрацювати його, зокрема розширити підстави для набуття громадянства дітьми біженців та скасувати іспити для вразливих категорій.