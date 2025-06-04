Верховна Рада ухвалила закон про компенсації військовим та Військового омбудсмана

Про це повідомив у телеграм-каналі Олексія Гончаренка

4 червня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11495, що стосується компенсацій за невикористані дні відпустки для військовослужбовців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт отримав підтримку 311 депутатів, що свідчить про його важливість. Відтепер військові, які звільняються під час воєнного стану, матимуть право на грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних, додаткових та соціальних відпусток.

Ці нововведення набудуть чинності через місяць після офіційного опублікування закону.

Варто зазначити, що 13 березня 2025 року цей законопроєкт вперше розглянули у першому читанні, де він отримав підтримку 290 депутатів.

Крім того, 3 червня парламент також підтримав у першому читанні законопроєкт №13266, який передбачає створення посади Військового омбудсмана. За цю ініціативу проголосували 287 народних депутатів.

Згідно з новим законопроєктом, Військовий омбудсман буде відповідати за демократичний цивільний контроль у сфері безпеки та оборони, зокрема за дотримання прав військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, членів добровольчих формувань територіальної оборони, а також іноземців та осіб без громадянства, які служать у Збройних Силах України, Національній гвардії та інших правоохоронних органах, що беруть участь у бойових діях під час воєнного стану.