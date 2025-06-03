Верховна Рада створює посаду Військового омбудсмана для захисту прав військових

Як повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13266, що передбачає створення посади Військового омбудсмана. Цю інформацію озвучив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк. За дане рішення проголосували 287 депутатів.

Законопроєкт має на меті запровадження посади Військового омбудсмана, який відповідатиме за демократичний цивільний контроль у сфері безпеки та оборони, зокрема за дотримання прав військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, членів добровольчих формувань територіальної оборони, а також іноземців і осіб без громадянства, які служать у Збройних Силах України, Національній гвардії та інших силових структурах.

Основні завдання Військового омбудсмана включають виявлення та аналіз причин порушень прав військових, формування пропозицій для їх усунення, а також підготовку рекомендацій для військового керівництва з метою покращення ситуації з правами людини у військовій сфері.

Омбудсман матиме право отримувати скарги від військовослужбовців або уповноважених осіб, а також призначати перевірки у разі наявності інформації про можливі порушення. Це може бути як офіційне звернення, так і повідомлення в ЗМІ або конфіденційна інформація. За результатами перевірок готуватимуться висновки, які міститимуть суть порушення, відповідальних осіб, причини та можливі способи відновлення справедливості. Ці висновки будуть направлені командуванню з вимогою усунути порушення та розглянути питання про дисциплінарну відповідальність винних.

Офіс Військового омбудсмана функціонуватиме як допоміжний орган при Президентові України. Омбудсман також зможе співпрацювати з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини на основі меморандуму. Щорічно він звітуватиме про свою діяльність Президенту, а звіт буде опубліковано на офіційному сайті.

Військовий омбудсман призначатиметься Президентом України на п’ять років. Одна особа не зможе обіймати цю посаду більше ніж два строки поспіль. Кандидат на цю посаду повинен бути громадянином України, віком від 30 років, мати вищу освіту не нижче рівня спеціаліста або магістра, володіти державною мовою, мати високі моральні якості та бездоганну репутацію, проживати в Україні останні п’ять років і бути придатним до виконання службових обов’язків за станом здоров’я.

Закон також встановлює ряд обмежень: не можуть бути призначені особи з непогашеною судимістю, з корупційним минулим, члени політичних партій, військовослужбовці, особи з аліментною заборгованістю, іноземні громадяни, а також ті, хто не пройшов антикорупційну перевірку або не подав декларацію.