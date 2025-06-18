Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство в Україні

Як Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11469, який вперше вводить концепцію множинного громадянства на законодавчому рівні. За це рішення проголосували 243 народні депутати.

Ярослав Железняк, народний депутат, зазначив, що це рішення є важливим кроком у напрямку політичної та юридичної модернізації України, а також відкриває нові можливості для відновлення зв’язків з українською діаспорою.

Законопроєкт містить кілька ключових положень:

українці, які отримують іноземне громадянство (за винятком громадянств держав-агресорів), зберігають своє українське громадянство;

спрощені умови для набуття громадянства за народженням, походженням, для військовослужбовців, іноземців українського походження та біженців;

введення механізмів обмеження для громадян країн-агресорів.

У законопроєкті також прописані умови для набуття українського громадянства, серед яких знання основ Конституції України, історії країни та володіння державною мовою. Рішення про прийняття іноземця або особи без громадянства в українське громадянство ухвалює президент України, так само як і рішення про позбавлення громадянства.

У пояснювальній записці до законопроєкту підкреслюється, що ці зміни відповідають викликам демографічної кризи, сприяють розвитку української діаспори та є важливим кроком на шляху до євроінтеграції.

Наступним кроком стане передача законопроєкту на підпис президенту та Кабінету Міністрів, який визначить перелік держав, громадянство яких буде визнано сумісним з українським.