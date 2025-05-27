Україна затвердила антидроновий пістоль і нові FPV-дрони для ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства

Міністерство оборони України офіційно затвердило новий індивідуальний засіб для боротьби з безпілотниками – “Антидроновий пістоль”. Цей пристрій, розроблений в Україні, вже допущений до використання в Збройних Силах України, про що повідомила пресслужба відомства.

“Антидроновий пістоль” є радіоелектронним засобом захисту, який створює електромагнітні перешкоди, блокуючи канали управління та відеосигнал ворожих дронів. Це дозволяє ефективно нейтралізувати повітряні загрози на індивідуальному рівні, що є важливим для безпеки військових підрозділів.

Пристрій має компактні розміри та важить трохи більше одного кілограма, що робить його зручним для використання на полі бою. Його монолітна конструкція забезпечує легкість у транспортуванні та експлуатації.

Крім того, 20 травня Міністерство оборони затвердило лінійку оптоволоконних FPV-дронів українського виробництва під назвою “Хижак” REBOFF. Ці безпілотники мають високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та здатні виконувати різноманітні бойові завдання, що суттєво підвищує ефективність ведення сучасних бойових дій.

Також наприкінці квітня в Україні було запущено маркетплейс новітніх технологій для військових – Brave1 Market. Ця платформа надає можливість підрозділам ЗСУ самостійно обирати техніку для оснащення, а закупівлі здійснюються за рахунок коштів відповідних військових частин, що сприяє більшій автономії та ефективності у забезпеченні армії.