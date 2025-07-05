Нові зразки піхотного озброєння в Україні 2025 року

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства

З початку 2025 року Міністерство оборони України затвердило нові зразки піхотного озброєння, що виготовляються в Україні. Серед них – стрілецька зброя, гранатомети та боєприпаси, про що повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, до експлуатації у військах були допущені три модифікації гладкоствольних помпових рушниць калібру 12 мм, які виготовлені в Україні.

“Як допоміжна зброя такі рушниці дуже доречні для піхотинців у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі. У російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе.” – Міністерство оборони України

Окрім цього, до арсеналу ЗСУ додано новий автоматичний гранатомет калібру 40 мм, що підвищує бойову спроможність піхоти.

Також були кодифіковані нові боєприпаси для великокаліберних кулеметів, снайперських і штурмових гвинтівок, а також гранатометів, як калібрів НАТО, так і радянського зразка. Крім того, до арсеналу увійшла низка оптичних пристроїв для піхотного озброєння.

“Зокрема, тепловізійні приціли для стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. А також новітні засоби розмінування, які наші воїни можуть використовувати для виявлення та позначення вибухонебезпечних предметів.” – Міністерство оборони України

24 червня, під час виступу на Форумі оборонних індустрій у Гаазі, президент Володимир Зеленський зазначив, що потенціал оборонної промисловості України перевищує 35 мільярдів доларів, включаючи майже тисячу видів озброєнь. Він також підкреслив, що для реалізації цього потенціалу Україні необхідне додаткове фінансування.

“Український ОПК може виробляти понад 8 мільйонів дронів різних типів щороку, а також низку інших видів озброєнь.” – Володимир Зеленський

Стан виробництва зброї в Україні

31 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що спроможності оборонно-промислового комплексу України зросли в шість разів. У сегменті дронів вітчизняна продукція становить понад 96% від загального обсягу.

В оборонній сфері працює понад 800 державних і приватних компаній. Загалом до експлуатації допущено більше тисячі зразків зброї та техніки, з яких половина – українського виробництва.

21 лютого Шмигаль зазначив, що за 2023 та 2024 роки виробництво артилерії в Україні збільшилося втричі, бронетранспортерів – у п’ять разів, протитанкової зброї – удвічі, а боєприпасів – у 2,5 раза.

Щодо безпілотників, то у січні 2025 року їхнє виробництво зросло в 10 разів у порівнянні з січнем 2024 року.