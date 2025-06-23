Кабмін затвердив порядок визнання навчальних досягнень українських учнів за кордоном

Як повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі

23 червня Кабінет Міністрів України затвердив нову постанову, що визначає порядок визнання навчальних досягнень українських учнів, які навчаються за кордоном. Про це повідомила Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу Президента України.

“Це вдосконалює правовий статус українських закордонних шкіл, їхніх учнів і викладачів. Це також сприяє покращенню фінансування та матеріального забезпечення таких осередків української освіти.” – Ірина Верещук

Вона також подякувала представникам українських громад за кордоном, які активно долучилися до розробки цієї постанови, а також команді Міністерства освіти і науки України за їхню спільну працю.

Крім того, Верещук закликала уряди країн, де навчаються українські діти, та міжнародні організації підтримати українські закордонні школи, що сприятиме збереженню та розвитку української освіти за межами держави.