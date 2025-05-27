Новий механізм компенсації комунальних послуг для установ з ВПО в Україні

За даними прем’їр-міністра Дениса Шмигаль на офіційному сайті Кабінету Міністрів Україниінформуєть.

Кабінет Міністрів України затвердив новий механізм компенсації витрат на комунальні послуги для установ, що приймають внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це стало відомо 27 травня під час засідання уряду, яке провів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, нова процедура має на меті підвищити ефективність виплат, оскільки їх здійснюватиме Пенсійний фонд, а не місцеві органи влади. «Ми прагнемо зробити цю процедуру більш прозорою та ефективною, передаючи функцію виплат Пенсійному фонду», – зазначив він.

Компенсації будуть надаватися безпосередньо закладам, де проживають ВПО, а не органам, які їх обслуговують. Це дозволить зробити процес більш цілеспрямованим і зрозумілим.

Прем’єр також акцентував увагу на важливості цифровізації цього процесу, що допоможе запобігти можливим зловживанням. Розрахунки за комунальні послуги тепер проводитимуться щомісяця, а не з затримкою в квартал, як це було раніше.

Уряд підкреслює свою відданість підтримці закладів, які надають притулок родинам переселенців, і вважає оновлення механізму компенсації важливим кроком у цьому напрямку.