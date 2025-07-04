Український дрон R34-T з лазерним наведенням допущений до експлуатації

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України

Міністерство оборони України оголосило про допуск до експлуатації безпілотного літального апарата R34-T, який оснащений лазерною системою наведення. Цю інформацію оприлюднила пресслужба відомства.

Дрон успішно пройшов усі необхідні випробування і тепер готовий до виконання бойових завдань. Основна функція R34-T полягає в лазерній підсвітці цілей, що забезпечує високу точність ураження керованими боєприпасами, включаючи артилерійські та авіаційні.

“Завдяки лазерному цілевказанню дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника. Окрім того, БПЛА має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.”

У Міністерстві оборони акцентували, що використання дрона R34-T дозволяє більш ефективно використовувати наявні ресурси, зменшувати витрати на боєприпаси та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.