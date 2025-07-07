Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сайті Кабінету Міністрів України

7 липня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив важливі рішення, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Одним із ключових нововведень стало дозволення проведення дистанційного обстеження житла в тих регіонах, де державні комісії не можуть фізично здійснити перевірку. Це стосується територій, де тривають активні бойові дії, а також тимчасово окупованих зон.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото і відео матеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла, а це означає, що ВПО зможуть претендувати на компенсацію за програмою єВідновлення.” – Денис Шмигаль

Шмигаль також підкреслив, що відповідальні міністерства докладуть усіх зусиль для швидкого впровадження цієї послуги.

Цього року уряд виділив рекордні 15 мільярдів гривень на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене. Програма вже функціонує, і тисячі родин отримали можливість придбати нове житло.

Деталі програми “єВідновлення”

23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також порядок компенсації за нього з боку держави.

З травня 2023 року стартувала програма “єВідновлення”, яка дозволяє українцям, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій, отримати фінансову допомогу на ремонт. Для цього необхідно подати інформацію про пошкоджене майно через застосунок “Дія” та оформити заявку на отримання коштів.

Отримані кошти можуть бути використані виключно на відновлення власних домівок, зокрема на придбання будівельних матеріалів або оплату послуг підрядників, які є учасниками програми.

Послуга “єВідновлення” була розроблена Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS”.

10 травня 2023 року Міністерство цифрової трансформації запустило цю послугу в застосунку “Дія”, що дозволяє українцям подавати заявки на отримання коштів для ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

12 травня 2023 року уряд визначив, що максимальна сума допомоги для українців, чиє житло зазнало незначних пошкоджень, становитиме 200 тисяч гривень.