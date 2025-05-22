Правоохоронні органи України повідомили про арешт активів сина колишнього президента запорізького АТ “Мотор Січ”, які оцінюються приблизно в пів мільярда гривень. Разом із батьком, Вячеславом Богуслаєвим, він підозрюється у розкраданні майна компанії. Серед арештованих активів – 62 об’єкти нерухомості, корпоративні права на 18 підприємств та акції.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою Служби безпеки України (СБУ) та Офісом генерального прокурора (ОГП), загальна вартість заблокованих активів становить близько пів мільярда гривень. До цього списку входять як комерційні, так і житлові об’єкти, цехи для складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального обладнання та інші об’єкти, які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Досудове розслідування триває під керівництвом слідчих Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу відомства. Раніше, 2 травня, стало відомо про затримання сина Богуслаєва у співпраці з поліцією Франції та Монако за підозрою у легалізації незаконно отриманого майна.

За матеріалами справи, син разом із батьком незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій підприємства, а потім продали його за кордон за 650 мільйонів доларів США. Затриманому оголосили підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою у великому розмірі.

Вячеслав Богуслаєв був затриманий у жовтні 2022 року разом із начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. СБУ звинувачує його у фінансуванні так званої “ДНР” через сплату податків до бюджету самопроголошеної республіки, а також у співпраці з підприємствами, які постачали авіаційні компоненти для російського військово-промислового комплексу.

Під час обшуків правоохоронці виявили численні нагороди та відзнаки Богуслаєва від представників військово-політичного керівництва Росії. У жовтні 2023 року на колишнього президента “Мотор Січі” було скеровано обвинувальний акт за кількома статтями Кримінального кодексу, включно з колабораційною діяльністю, пособництвом державі-агресору та участю у терористичній організації.

Його підлеглий, очільник департаменту зовнішньоторговельної діяльності Олег Дзюба, також обвинувачується за аналогічними статтями. Обом загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

12 квітня 2024 року Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Богуслаєву та Дзюбі, які залишатимуться під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року. Пізніше, 5 червня, Київський апеляційний суд залишив Богуслаєва під вартою до 19 липня без права на заставу.

У серпні 2024 року майже 80 мільйонів гривень з активів Богуслаєва було передано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.