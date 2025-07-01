Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На 61-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва, що відбудеться у 2026 році, Україна представить проєкт Жанни Кадирової під назвою “Гарантії безпеки”. Кураторами виступають Ксенія Малих та Леонід Марущак.

Ксенія Малих, співкураторка національного павільйону, розповіла, що проєкт ілюструє історію заміни радянського реактивного літака в парку Покровська на мистецьку роботу Жанни Кадирової. Вона підкреслила, що гарантії безпеки, заради яких Україна відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, підписавши Будапештський меморандум, виявилися неефективними.

“Ця скульптура була демонтована заради збереження в серпні 2024-го. Цю історію має почути міжнародна мистецька спільнота.” – Ксенія Малих

Жанна Кадирова – українська художниця та скульпторка, яка є учасницею групи “Р.Е.П.” (“Революційний Експериментальний Простір”), що виникла під час Помаранчевої революції в Києві у 2004 році. Її роботи експонувалися в таких містах, як Відень, Париж, Монако, Будапешт, Сан-Паулу, Давос, а також на художніх ярмарках у Нью-Йорку та Маямі.

Кадирова є лауреаткою премії імені Казимира Малевича та Національної премії PinchukArtCentre. З 2017 до 2020 року вона працювала над проєктом Market, в рамках якого створювала скульптури харчових продуктів із будівельних матеріалів, серія яких була представлена на 58-й Венеційській бієнале.

У 2022 році, перебуваючи на Закарпатті, художниця реалізувала проєкт “Паляниця” – скульптуру з розрізаного річкового каменю у формі традиційного українського хліба. Назва проєкту відсилає до слова-шиболету, яке використовувалося для мовної ідентифікації “свій-чужий” на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У 2025 році Жанна Кадирова отримала Шевченківську премію у номінації “Візуальне мистецтво” за виставку “Траєкторії польотів”, ставши першою жінкою за останні двадцять років, яка здобула цю нагороду.

Венеційська бієнале – один з найпрестижніших мистецьких форумів у світі, що проходить кожні два роки у Венеції, Італія. Вона включає тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони, які відзначаються інноваційними підходами та експериментальним характером, слугуючи важливою платформою для міжнародного мистецького діалогу.

Україна бере участь у Венеційській бієнале з 2001 року. Кураторкою 61-ї бієнале була обрана Койо Куо, яка, на жаль, померла у травні 2025 року. Виставка “В мінорних тональностях” відкриється 9 травня, як і було заплановано, під керівництвом п’яти радників, яких обрала сама Куо.