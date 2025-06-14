Збірна України з легкої атлетики на чемпіонаті Європи-2025 у Мадриді

Остаточний список спортсменів оприлюднили на офіційному сайті Федерації легкої атлетики України

Збірна України з легкої атлетики активно готується до командного чемпіонату Європи-2025, який пройде з 27 по 29 червня в Мадриді. Офіційний склад команди, що складається з 43 спортсменів, вже опубліковано на сайті Федерації легкої атлетики України.

На попередньому чемпіонаті Європи 2023 року, що відбувся в рамках Європейських ігор, українські легкоатлети здобули шість медалей, серед яких три золоті, і зайняли п’яте місце в медальному заліку. Завдяки цим успіхам Україна повернулася до першого дивізіону командної першості.

До складу збірної на Євро-2025 увійшли 21 жінка та 22 чоловіки, які змагатимуться у 19 дисциплінах. Спортсмени братимуть участь у бігових змаганнях на дистанціях 100, 200, 400, 800, 1500 та 5000 метрів, а також у бігу з бар’єрами, стрибках у висоту, довжину, потрійному стрибку, штовханні ядра, метанні диска, молота та списа, а також у естафетах 4х100 та 4х400 метрів.

Серед відомих учасників – чемпіонка командної першості Ярослава Магучіх, яка змагатиметься у стрибках у висоту, а також Наталія Кроль, що виграла золото на 800 метрах на минулому чемпіонаті, тепер виступатиме на дистанції 1500 метрів. У команді також присутні призери 2023 року Михайло Кохан, Владислав Шепелєв та Артур Фельфнер.

Проте, у складі команди не буде трьох переможців особистих стартів попереднього чемпіонату: Вікторії Ткачук, Владислава Малихіна та Марини Бех-Романчук. Остання була відсторонена через позитивний допінг-тест. Також через порушення антидопінгових правил пропускає сезон Роман Кокошко.

Частина складу чоловічої естафетної команди, яка виграла забіг у другому дивізіоні, також не потрапила до заявки. Зокрема, Ерік Костриця, Андрій Васильєв та Станіслав Коваленко залишилися поза командою, тоді як Олександр Соколов вдруге поспіль представлятиме Україну на чемпіонаті Європи.

Серед приємних несподіванок – Аліна Ярошина, яка завдяки перемозі на командному чемпіонаті України отримала місце у збірній. Вона випередила у боротьбі за потрапляння до команди Тетяну Мельник та Мар’яну Шостак, які також увійшли до заявки: Мельник виступатиме на 400 метрах з бар’єрами, а Шостак – у мікст-естафеті 4х400 метрів.