Вибухи в Україні, санкції проти Росії та перемога Лі Чже Мьона в Південній Кореї

Як повідомляє уряд Великої Британії

У ніч на 4 червня в Одесі та Харкові пролунали вибухи внаслідок атак російських військ. Міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили, що місто зазнало ударів дев’ятьма безпілотниками “шахед” і двома ракетами. В результаті ракетних обстрілів на території підприємства спалахнула пожежа, а також було пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Удари дронів призвели до пожеж у житловому будинку та на станції технічного обслуговування. Відомо про одного постраждалого.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак охарактеризував санкції проти Росії, які обговорювалися в Сенаті США, як “дуже ефективні”. Він підкреслив важливість координації цих заходів з партнерами з Європейського Союзу. В інтерв’ю американському телеканалу Newsmax TV він зазначив:

“Санкції які ми сьогодні обговорили у Сенаті є дуже ефективні. Ці санкції мають бути скоординовані із партнерами із ЄС і якщо новий пакет санкцій ЄС та США вийде водночас, то це буде дійсно чинити тиск на Росію”.

Єрмак також акцентував на необхідності пошуку нових реальних і дієвих санкцій, зокрема згадав законодавчу ініціативу сенатора Грема, що стосується нафтогазового та банківського секторів. Він вважає, що лише коли Путін усвідомить, що продовження війни стане занадто дорогим, він погодиться на переговори.

Крім того, очікується обговорення нового військового пакету допомоги зі Сполученими Штатами, оскільки потрібні сильні безпекові домовленості. Андрій Єрмак разом із делегацією на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко перебуває у США для цих переговорів.

Велика Британія планує вдесятеро збільшити постачання безпілотників в Україну у 2025 році – з 10 000 у 2024 році до 100 000 дронів. Загальна інвестиція складе 350 мільйонів фунтів стерлінгів. Уряд країни зазначає, що це рішення підтримує оборонні компанії, включаючи малий та середній бізнес, і пов’язане з ефективністю використання дронів у захисті України від російської агресії.

У заяві йдеться:

“Українські підрозділи підтвердили, що надані Великою Британією безпілотники допомогли стабілізувати частини лінії фронту, відбиваючи російські атаки та захищаючи життя українців”.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що безпілотники наразі завдають більше втрат ворогу, ніж артилерія на фронті. Також очікується завершення постачання 140 000 артилерійських боєприпасів з Великої Британії з початку 2025 року.

У Південній Кореї опозиційний кандидат від Демократичної партії Лі Чже Мьон здобув перемогу на позачергових президентських виборах. За даними Національної виборчої комісії, після підрахунку понад 99% голосів він отримав 49,3% підтримки, тоді як кандидат від Партії національної сили Кім Мун Су – 41,3%.

Лі Чже Мьон у своїй переможній промові заявив:

“Перша місія – рішуче подолати повстання та забезпечити, щоб ніколи не було ще одного військового перевороту зі зброєю та мечами, спрямованими проти народу”.

Він також пообіцяв зосередитися на економічних проблемах країни, зокрема на вартості життя для сімей із середнім та низьким доходом, а також на підтримці малого бізнесу. Офіційна інавгурація запланована на 11:00 4 червня у парламенті.

Ці вибори відбулися на фоні політичної кризи після імпічменту попереднього президента Юн Сок Йоля через спробу запровадження воєнного стану в грудні 2024 року.

У Секторі Гази 4 червня центри розподілу гуманітарної допомоги будуть закриті на один день. Ізраїльські військові оголосили дороги, що ведуть до цих центрів, зонами бойових дій, заборонивши пересування та вхід на територію. Гуманітарний фонд Гази повідомив, що це пов’язано з організаційними роботами та підвищенням ефективності роботи центрів.

Центри відновлять роботу 5 червня. Напередодні, 3 червня, ізраїльські військові обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, внаслідок чого загинули щонайменше 27 людей, а десятки отримали поранення.