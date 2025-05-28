Як повідомляє Twitter-акаунт Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що він передав документ, який відображає позицію України щодо припинення вогню, голові російської переговорної делегації Володимиру Мединському. Проте, Київ досі не отримав обіцяний Москвою “мирний меморандум”.

У своєму пості в соціальній мережі Х, Умєров зазначив, що після ряду рішучих заяв світових лідерів, включаючи президента Зеленського, Росія нарешті повідомила про доопрацювання свого “меморандуму”. Однак, процес передачі документа затягується.

За словами міністра, у Росії залишилося щонайменше чотири дні до вильоту до Туреччини, щоб передати Україні цей документ для подальшого опрацювання. Кремль називає його “меморандумом”. Україна підтверджує свою готовність до повного та безумовного припинення вогню, сподіваючись, що цей документ допоможе зробити зустріч у Стамбулі продуктивною та наблизить завершення війни.

Умєров також підкреслив, що Росія обіцяла передати “меморандум” одразу після масштабного обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, який відбувся, але документ так і не надійшов. Це може призвести до того, що наступна зустріч у Туреччині не принесе бажаних результатів.

Міністр наголосив на конструктивному підході України та вимозі, щоб кожна зустріч була ретельно підготовлена і давала конкретні результати. Він закликав російську сторону терміново виконати свої обіцянки та припинити деструктивні дії.

Напередодні, глава МЗС РФ Сергій Лавров оголосив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною запланований на 2 червня в Стамбулі, де відбулися перші перемовини.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ очікує на пропозиції Кремля щодо припинення вогню та готує власні ініціативи. Наступний раунд переговорів може відбутися у форматі делегацій, подібному до попереднього в Туреччині.

Щодо самого “меморандуму” від РФ, 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після якої російський лідер заявив про готовність працювати з Києвом над можливим мирним договором, не надавши деталей.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров також зазначив, що Москва передасть Києву проєкт документа про “довгострокове врегулювання кризи” після завершення масштабного обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, який відбувся з 23 по 25 травня.

Президент Володимир Зеленський охарактеризував підготовку Росією “меморандуму” у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню як знущання над світовою спільнотою.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що терміни підготовки “меморандуму” не визначені, а сторони очікують на складні переговори щодо узгодження “єдиного тексту”.