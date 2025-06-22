МЗС України про удари США по ядерній програмі Ірану: загроза миру

Як повідомляє заява Міністерства закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України висловило свою позицію щодо нещодавніх ударів США по ядерній програмі Ірану, підкресливши, що цій програмі має бути покладено край. Відомство вважає, що загроза, яку вона становить, поширюється не лише на країни Близького Сходу, а й на інші держави. Ця інформація була озвучена в офіційній заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що “мирні зусилля” щодо нерозповсюдження ядерної зброї в Ірані тривали протягом багатьох років, але не принесли бажаних результатів.

“Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків. Констатуємо, що саме агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включаючи вороже ставлення як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій.”

Також у заяві підкреслюється, що Іран є “співучасником злочину агресії проти України”.

“Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БПЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури.”

Крім того, МЗС зазначає, що Іран через свої проксі-групи продовжує дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, створюючи нові загрози для миру та безпеки в регіоні.

“Переконані, що вжиті США спільно з Ізраїлем заходи проти іранських ядерних об’єктів направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження ним політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході.”

Міністерство також підкреслило, що Україна зробила “найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння”, тому має моральне право стверджувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими.

В ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він зазначив, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Трамп також попередив, що у разі відсутності миру з Тегераном, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

19 червня у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.