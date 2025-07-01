Сирський заборонив скупчення військових у наметах для безпеки ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оголосив про заборону на скупчення особового складу та військової техніки, а також на розміщення військовослужбовців у наметових містечках у навчальних центрах.

Цю інформацію Сирський озвучив після щомісячної службової наради, яка була присвячена покращенню якості підготовки в ЗСУ, підвищенню безпеки у навчальних центрах та вирішенню інших актуальних питань.

“Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!” – Олександр Сирський

Він також зазначив, що на місцях підготовки активно будуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Впроваджуються додаткові інженерні рішення, які спрямовані на захист військових, що проходять підготовку, тренування та відновлення.

“Наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.” – Олександр Сирський

22 червня російські війська завдали ракетного удару ракетою “Іскандер-М” по тимчасовому полігону ЗСУ на Херсонщині, внаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці.

1 червня війська РФ атакували розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України на Дніпропетровщині, в результаті чого загинуло понад 10 осіб, а більше 60 отримали поранення.

На фоні цих подій тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий вирішив подати рапорт про відставку, назвавши це “усвідомленим кроком” через “відчуття відповідальності” після удару армії РФ.

3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Драпатого, який обіймав цю посаду з листопада 2024 року, та призначив його на керівну посаду в Об’єднаних силах українського війська.

19 червня президент призначив нового командувача Сухопутних військ – бригадного генерала Геннадія Шаповалова.