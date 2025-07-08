Українські легіонери НБА у збірній для прекваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

Як заявив головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс у коментарі для Федерації баскетболу України

Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оголосив про залучення українських легіонерів з НБА до команди для участі в матчах прекваліфікації до чемпіонату світу 2027 року. Цю інформацію він надав у коментарі для Федерації баскетболу України.

Збірна України розпочне свої виступи у другому раунді прекваліфікації, оскільки не змогла уникнути пониження у класі через останнє місце у відборі на Євробаскет-2025. Наша команда потрапила до групи A, де змагатиметься зі збірними Словаччини та Швейцарії.

Айнарс Багатскіс зазначив, що легіонери, які грають у НБА, стануть важливим підсиленням для команди. Після завершення Літньої ліги 20 липня до “синьо-жовтих” приєднаються атакувальний захисник “Юти” Святослав Михайлюк, центрові Олексій Лень та Дмитро Скапінцев. Також можливий приїзд атакувального захисника “Бостон Селтікс” Максима Шульги, якщо клуб надасть дозвіл.

“Святослав Михайлюк приєднається до збірної України після завершення Літньої ліги НБА. Також очікуємо після Літньої ліги на приїзд Дмитра Скапінцева. Олексій Лень приєднається до збірної, якщо найближчим часом підпише контракт”, – розповів Багатскіс.

“Що стосується Максима Шульги, я сподіваюся, він також приїде відразу після виступів за “Бостон” у Літній лізі. Максим дуже хоче грати за збірну, але рішення по ньому повністю залежить від клубу”.

Останній раз Михайлюк, Лень та Скапінцев грали за збірну України у 2023 році під час прекваліфікації чемпіонату світу. Натомість 23-річний Шульга може вперше дебютувати у складі національної команди.

Як виступали українські баскетболісти в НБА у сезоні 2024/25? Святослав Михайлюк провів 38 матчів регулярного чемпіонату (13 – у стартовій п’ятірці) і набирав у середньому 8.8 очка за гру, що є його другим найкращим показником результативності за повний сезон у НБА.

Олексій Лень у сезоні 2024/25 зіграв 10 матчів за “Лейкерс” у регулярному чемпіонаті та 2 у плейоф, набираючи в середньому 1.8 очка, 2.9 підбирань і 0.7 асистів за 10.5 хвилин на майданчику.

Дмитро Скапінцев провів другу частину сезону у команді “Ріп Сіті Ремікс” у G-лізі, де показав найкращі результати в кар’єрі: 26.6 хвилин на майданчику, 8.2 підбирання, 10.1 очка та 2.8 результативних передач за гру.

Розширений список гравців збірної України на матчі другого раунду прекваліфікації чемпіонату світу-2027 буде опубліковано 9 липня.

Перший матч другого раунду прекваліфікації українці проведуть проти збірної Швейцарії 8 серпня.

Розклад матчів збірної України у другому раунді прекваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

6 серпня, 20:00 – Швейцарія – Україна

9 серпня, 17:00 – Україна – Словаччина

16 серпня, 17:00 – Україна – Швейцарія

20 серпня, 19:00 – Словаччина – Україна