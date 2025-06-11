Україна перемогла Нову Зеландію в товариському матчі Canadian Shield

Як повідомляє Twitter-акаунт NZ_Football

Чоловіча футбольна збірна України здобула важливу перемогу в товариському матчі проти Нової Зеландії в рамках турніру Canadian Shield. Ця зустріч стала першою в історії для української команди з новозеландцями, які готуються до чемпіонату світу-2026.

Після поразки від Канади (2:4) тренер Сергій Ребров вирішив внести значні зміни в склад, зробивши дев’ять замін. Воротарем став Андрій Лунін, а центральний захисник Євген Чеберко вперше за п’ять років вийшов на поле в складі збірної. Номінальним нападником виступав Олексій Гуцуляк, тоді як новозеландці залишили на лаві запасних свого зіркового гравця Кріса Вуда з Англійської Прем’єр-ліги.

У матчі було забито три голи, всі з яких відбулися після перерви. Українська команда змогла вирвати перемогу з мінімальним рахунком, що стало їхньою першою перемогою за останні три матчі в усіх турнірах.

Перший тайм завершився без голів, хоча українці мали кілька небезпечних моментів, а воротар суперника Макс Крокомб продемонстрував кілька вражаючих сейвів. Перший гол у матчі на 54-й хвилині забив Олексій Гуцуляк, оформивши свій другий гол за національну команду.

Нова Зеландія швидко зрівняла рахунок на 59-й хвилині, коли Марко Стаменіч забив після розіграшу кутового, ставши одним з перших, хто влучив у ворота України.

На 66-й хвилині обидві команди почали активно проводити заміни, загалом було зроблено по шість замін. Україна випустила дебютанта Олександра Мартинюка з «Олександрії» на лівий фланг захисту.

Переможний гол для України на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко, який отримав передачу від дебютанта Мартинюка. Це вже другий матч поспіль, в якому Зінченко відзначився голом за національну команду.

Результати матчу та його значення для збірної України

Фінальний рахунок матчу Нова Зеландія – Україна 1:2 (Голи: Стаменіч, 59 – Гуцуляк, 54, Зінченко, 75).

Ця перемога стала важливою для збірної України, адже вона стала першою за останні три матчі в усіх турнірах, після поразок від Бельгії у плейоф Ліги націй та Канади в товариському матчі.

У цьому поєдинку дебютував захисник Олександр Мартинюк, а Євген Чеберко провів свій перший матч за п’ять років. Капітаном команди вперше став 22-річний Ілля Забарний, для якого це вже 49-й матч за збірну.

Наступні матчі Україна проведе восени в рамках відбору на чемпіонат світу-2026.