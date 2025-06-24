Україна почала скринінг законодавства з Єврокомісією у транспортній сфері

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій

Україна спільно з Єврокомісією розпочала офіційний процес скринінгу, метою якого є перевірка відповідності українського законодавства європейським нормам у двох ключових розділах: транспортній політиці та транс’європейських мережах. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Скринінг охоплює розділи 14 “Транспорт” та 21 “Транс’європейські транспортні мережі” і триватиме з 24 по 27 червня. Українську делегацію у Брюсселі представляють перша заступниця міністра Альона Шкрум та заступники міністра Сергій Деркач, Олексій Балеста і Андрій Кашуба. Також до процесу залучені керівники відповідних структурних підрозділів та представники підприємств транспортної сфери.

“Розділи ‘Транспорт’ та ‘Транс’європейські транспортні мережі’ – одні з найбільших та найскладніших розділів для аналізу та приведення у відповідність до стандартів ЄС, адже йдеться не лише про питання законодавства, а також про фізичну інфраструктуру й технічні регламенти.” – Міністерство розвитку громад та територій

Всього йдеться про майже три тисячі нормативних актів, з яких близько 400 потребують імплементації в українське законодавство. Цей процес є важливим етапом у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу. Результати скринінгу стануть основою для подальшої роботи України в напрямку наближення до європейських стандартів.

Розділ 14 “Транспортна політика” та 21 “Транс’європейські мережі” (TEN-T) входять до Кластера 4 “Зелений порядок денний та стале з’єднання”. Законодавство в цих розділах передбачає створення єдиного ефективного транспортного простору через розвиток інфраструктурних коридорів TEN-T, зокрема в рамках програми Connecting Europe Facility (CEF).

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