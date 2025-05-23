Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

23 травня 2025 року українські цивільні, які були звільнені з російського полону, перебувають у стані фізичного виснаження, а деякі з них виявляють ознаки дезорієнтації. Генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар повідомив про це, підкресливши, що всі звільнені мають ознаки емоційної нестабільності.

На даний момент медичні фахівці проводять обстеження звільнених, щоб оцінити їхній стан і надати необхідну медичну допомогу.

Обмін полоненими відбувся в рамках домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 16 травня, у форматі “1000 на 1000”. Перший етап цього обміну відбувся 23 травня, в результаті якого додому повернулися 390 українців.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі зазначив, що великий обмін у форматі “1000 на 1000” триватиме три дні – з 23 по 25 травня.

Згідно з інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні вдалося повернути 270 військовополонених та 120 цивільних заручників, серед яких три жінки та 387 чоловіків.