Україна вводить блокування спаму та шахрайських дзвінків: нова постанова Кабміну

Як повідомили у Мінцифрі

Кабінет Міністрів України прийняв нову постанову, яка передбачає блокування спаму, реклами та потенційно шахрайських дзвінків операторами зв’язку. Це рішення має на меті захистити українців від небажаних контактів та запобігти незаконному списанню коштів. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

“Більше українцям не набридатимуть фейковими дзвінками про виграш, нав’язливими ‘вигідними пропозиціями’ чи рекламою, на яку не давали згоди.” – Мінцифра

Принципи роботи нововведення

Для того, щоб дзвінок не вважався спамом, компанії повинні укласти угоду з оператором та зареєструвати свої номери. У випадку, якщо спам-виклик все ж відбувся, користувач може повідомити про це свого оператора, і номер, з якого надійшов дзвінок, буде заблоковано. Це дозволить захистити українців від фейкових дзвінків та дезінформації, – зазначили в Мінцифрі.

Додаткові зміни в постанові

Згідно з новими правилами, українцям, які перебувають у зоні бойових дій, не будуть блокувати SIM-картки за несплату. Під час першого підключення до мережі користувачі отримають безкоштовний пакет послуг, що дозволить їм зв’язатися з рідними.

Користувачі зможуть переглядати всі витрати за своїм номером та скасовувати платні послуги через особистий кабінет. Також у договорах буде обов’язково вказуватися швидкість інтернету. Якщо фактична швидкість буде нижчою, користувачі матимуть право подати скаргу до регулятора НКЕК або звернутися до суду.