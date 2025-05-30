Україна нарощує виробництво зброї та дронів для ЗСУ

Як наведено у промові прем’єра Дениса Шмигаля на офіційному сайті Кабінету Міністрів України

В Україні активно розвивається виробництво зброї, що дозволяє задовольнити близько 40% потреб Збройних сил. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

“Україна має ставати все більше самодостатньою. Ми маємо розвивати нашу оборонну галузь і маємо здобутки – Україна лідер у дронових технологіях. Наростили наше виробництво на порядки – за деякими у 35 разів, масштабували виробництво зброї для наших оборонних потреб. Можемо закривати близько 40% потреб для нашої армії”, – сказав він.

Сибіга зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс виготовляє не лише артилерійські снаряди стандартів НАТО, а й артилерійські системи. Він підкреслив важливість додаткової підтримки у виробництві нових видів озброєнь.

“Нам потрібна додаткова підтримка щодо виробництва в українських додаткових видів озброєння. Ми не повинні бути залежні від жодної країни щодо певних видів озброєнь: у нас є військовий досвід, сильні школи, у нас є відповідні фахівці”, – сказав Сибіга.

На початку року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що спроможності оборонно-промислового комплексу України зросли в шість разів. Вітчизняні дрони займають понад 96% ринку, а в оборонній сфері працює більше 800 компаній, як державних, так і приватних. Більше тисячі зразків зброї та техніки вже допущено до експлуатації, з яких половина – українського виробництва.

21 лютого Шмигаль також зазначив, що за 2023 та 2024 роки виробництво артилерії в Україні зросло втричі, бронетранспортерів – у п’ять разів, протитанкової зброї – у два рази, а боєприпасів – у 2,5 раза. Виробництво безпілотників у січні цього року зросло в десять разів у порівнянні з січнем 2024 року.