Виробництво дронів в Україні: понад 4 мільйони для фронту та нова система закупівель

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні активно розвивається виробництво дронів, і вже сьогодні вітчизняні виробники здатні виготовляти понад 4 мільйони безпілотників щорічно. Цю інформацію озвучив міністр оборони Рустем Умєров під час прес-конференції.

“І цього року у нас буде поставлено на фронт понад 4 мільйона дронів. Станом на сьогодні, вже фронт отримав до 1,5 млн дронів – це всі закупівлі, і Агенція оборонних закупівель (АОЗ), і Держспецзв’язку (ДССЗЗІ), і безпосередньо бригад.” – Рустем Умєров

Міністр зазначив, що минулого року бригади неодноразово зверталися з проханням про пряме фінансування. У відповідь на це Міністерство оборони спільно з Кабінетом міністрів виділили окремі кошти для бригад, які тепер отримують по 2,5 мільярда гривень щомісяця для закупівель.

“Зараз з нашим департаментом фінансів аналізуємо і бачимо, що не всі бригади ці кошти витрачають. Хтось потім з комбригів каже: “Пане міністре, у мене нема кому закупати”. У когось закупівельники бояться витрачати, хтось не вміє.” – Рустем Умєров

Для вирішення цієї проблеми Агенція оборонних закупівель запроваджує нову систему під назвою DOT Chain Defence. Ця система дозволить бригадам отримувати доступ до маркетплейсу дронів, де вони зможуть замовляти необхідне обладнання, а АОЗ буде оплачувати ці замовлення. Це значно спростить процес і пришвидшить отримання техніки.

“Він буде працювати просто. Бригади бачать “маркетплейс” дронів – кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно.” – Рустем Умєров

Умєров також підкреслив, що розширення виробництва дронів є критично важливим для посилення далекобійних та фронтових можливостей, а також для створення запасу потужностей на майбутнє.