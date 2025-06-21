Підготовка України до опалювального сезону 2025-2026: зростання запасів газу та диверсифікація постачання

Про це заступник міністра енергетики України Микола Колісник розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”

В Україні активно триває підготовка до нового опалювального сезону 2025-2026 років, зокрема, нарощуються запаси природного газу. Темпи закачування газу до підземних сховищ перевищують минулорічні показники в півтора раза.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час телемарафону “Єдині новини”.

“На сьогодні темп формування запасів у підземних сховищах відповідає очікуваним графікам. Слід зазначити, що темпи закачування наразі в півтора раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Триває досить інтенсивна робота.” – Микола Колісник

За словами Колісника, Міністерство енергетики разом із “Нафтогазом України” активно працює над забезпеченням необхідних обсягів газу, зокрема через імпортні поставки. Ведеться закупівля імпортного газу в період, коли ціни є найбільш вигідними.

Крім того, здійснюється диверсифікація маршрутів постачання, зокрема через Польщу та Трансбалканський напрямок. Це дозволяє зменшити залежність від окремих джерел і підвищити енергетичну стійкість країни, зазначили в міністерстві.

“Газ власного видобутку залишається важливою частиною в структурі балансу та одним з ключових елементів енергетичної стійкості. Зараз вживаються всі необхідні кроки для того, щоб нормалізувати ситуацію в передопалювальний осінньо-зимовий сезон 2025-2026 року.” – Микола Колісник

Колісник також зазначив, що, незважаючи на численні атаки Росії на газовидобувну інфраструктуру, ситуація залишається під контролем. Українські газовики проводять ремонтно-відновлювальні роботи та вживають заходів для стабілізації і резервування потужностей.

20 червня міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду повідомив, що Росія відновила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України, проте наразі немає загрози відключень електроенергії.