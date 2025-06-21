Підготовка України до опалювального сезону 2025-2026: зростання запасів газу та диверсифікація постачання

Про це заступник міністра енергетики України Микола Колісник розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”
В Україні активно триває підготовка до нового опалювального сезону 2025-2026 років, зокрема, нарощуються запаси природного газу. Темпи закачування газу до підземних сховищ перевищують минулорічні показники в півтора раза.
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час телемарафону “Єдині новини”.
“На сьогодні темп формування запасів у підземних сховищах відповідає очікуваним графікам. Слід зазначити, що темпи закачування наразі в півтора раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Триває досить інтенсивна робота.”
За словами Колісника, Міністерство енергетики разом із “Нафтогазом України” активно працює над забезпеченням необхідних обсягів газу, зокрема через імпортні поставки. Ведеться закупівля імпортного газу в період, коли ціни є найбільш вигідними.
Крім того, здійснюється диверсифікація маршрутів постачання, зокрема через Польщу та Трансбалканський напрямок. Це дозволяє зменшити залежність від окремих джерел і підвищити енергетичну стійкість країни, зазначили в міністерстві.
“Газ власного видобутку залишається важливою частиною в структурі балансу та одним з ключових елементів енергетичної стійкості. Зараз вживаються всі необхідні кроки для того, щоб нормалізувати ситуацію в передопалювальний осінньо-зимовий сезон 2025-2026 року.”
Колісник також зазначив, що, незважаючи на численні атаки Росії на газовидобувну інфраструктуру, ситуація залишається під контролем. Українські газовики проводять ремонтно-відновлювальні роботи та вживають заходів для стабілізації і резервування потужностей.
20 червня міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду повідомив, що Росія відновила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України, проте наразі немає загрози відключень електроенергії.
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