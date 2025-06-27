Контракт 18-24 в Україні: нові заохочення для молодих військових

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні на даний момент не планується зниження віку для мобілізації, проте готуються нові заохочення для контрактників віком від 18 до 24 років. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, після ретельного аналізу бойових дій, в яких брали участь молоді військовослужбовці, командири високо оцінили їхню витримку, професіоналізм та рішучість.

“Приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані зворотні звіти з фронту, які підтвердили: попри скепсис, підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати. Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи.” – Рустем Умєров

Умєров також зазначив, що програма для молодих контрактників постійно аналізується за трьома основними критеріями: фінансові умови, кількість учасників та якість підготовки.

“Міноборони готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які приймають рішення укласти контракт. Робота йде постійно – через аналіз даних, опитування, фокус-групи.”

Міністр підкреслив, що контракт 18-24 є добровільною програмою, а будь-які рішення щодо віку ухвалюються виключно на політичному рівні, і наразі змін не планується.

“Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту.” – Рустем Умєров

Що таке “Контракт 18-24”?

Ще до інавгурації Трампа, американські посадовці та представники НАТО закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, оскільки на передовій потрібна жива сила. Однак президент Зеленський відкинув ці прохання і анонсував річний “Контракт 18-24”, який можуть підписати молоді чоловіки віком від 18 до 24 років. Серед умов контракту: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соціальний пакет.

Цей контракт передбачає виключно бойові посади, такі як стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Грошову винагороду також можуть отримати молоді військовослужбовці, які вже служать і не досягли 25 років.

Проте існує ймовірність, що у підписанні контракту можуть відмовити через стан здоров’я, зокрема психічний. На ухвалення рішення вплине військово-лікарська комісія та представники бригад.

Серед опитаних військовослужбовців ставлення до програми в основному позитивне, адже це нові, вмотивовані кадри у війську. Проте можуть виникати конфлікти серед особового складу, оскільки деякі прийшли за власним бажанням, а інші – за фінансовими стимулами.