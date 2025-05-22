Зростання пасажиропотоку через кордон України у 2025 році: рекомендації мандрівникам

Пасажиропотік через державний кордон України демонструє стабільне зростання. У період з січня по квітень 2025 року кордон перетнуло 10 мільйонів осіб, що на 3% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Особливо активним був квітень, коли кордон перетнули 2,7 мільйона громадян, що на 8% більше, ніж у березні. Демченко зазначив, що зростання пов’язане з великодніми святами, проте після свят спостерігається тенденція до зменшення потоку.

«На даний момент ми не спостерігаємо різкого збільшення пасажиропотоку. У будні дні це близько 80–85 тисяч осіб на добу, а у вихідні – до 95 тисяч», – додав речник.

З початком червня прикордонники прогнозують значне зростання трафіку через початок літнього сезону та відпусток. За словами Демченка, минулого року у вихідні дні кількість перетинів досягала 130 тисяч на добу.

Рекомендації для мандрівників

У зв’язку з очікуваним збільшенням пасажиропотоку можливе утворення черг, особливо на пунктах пропуску для легкового транспорту та автобусів. Державна прикордонна служба рекомендує:

Слідкувати за онлайн-інформацією про завантаженість пунктів пропуску, яка оновлюється кожні три години на офіційному сайті служби.

Обирати менш завантажені маршрути, щоб уникнути тривалого очікування.

Автобусним перевізникам варто користуватися сервісом “єЧерга”, який постійно вдосконалюється Міністерством розвитку громад для оптимізації часу прибуття автобусів до пунктів пропуску.

Крім того, Демченко радить звертати увагу на інформацію про ситуацію на кордоні, яку публікують контролюючі органи сусідніх країн, що допоможе краще спланувати маршрут і час подорожі.

В Україні наразі діє воєнний стан до 7 серпня 2025 року, і в цей період закритий повітряний простір над країною. Це означає, що українці та іноземці можуть користуватися лише наземним транспортом: автомобілями, автобусами та поїздами.