Правила виїзду дітей за кордон під час воєнного стану – рекомендації ДПСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) нагадала про важливі правила виїзду дітей за кордон під час воєнного стану. Це повідомлення було опубліковане в соціальних мережах, щоб допомогти батькам підготуватися до подорожей з дітьми.
З початком літнього сезону багато жінок вирушають у подорожі з дітьми, тому ДПСУ рекомендує заздалегідь перевіряти документи та ознайомлюватися з вимогами для в’їзду до країни призначення, щоб уникнути непередбачених ситуацій.
Варто зазначити, що під час воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років стали більш лояльними:
- якщо дитина подорожує з одним із батьків, нотаріальна згода другого батька не потрібна;
- у випадку, коли дитина їде з бабусею, дідусем, братом або сестрою, мачухою чи вітчимом, нотаріальна згода також не є обов’язковою;
- якщо дитина подорожує не з родичами, необхідно надати письмову заяву від одного з батьків, завірену органом опіки, або нотаріальну згоду обох батьків.
Прикордонники під час контролю перевіряють у дитини такі документи:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- внутрішній паспорт (якщо є);
- свідоцтво про народження;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.
Ламінування свідоцтва про народження не є підставою для відмови у виїзді. Проте, якщо виникають сумніви щодо справжності документа, прикордонники можуть ініціювати додаткову перевірку.
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