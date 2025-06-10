Правила виїзду дітей за кордон під час воєнного стану – рекомендації ДПСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) нагадала про важливі правила виїзду дітей за кордон під час воєнного стану. Це повідомлення було опубліковане в соціальних мережах, щоб допомогти батькам підготуватися до подорожей з дітьми.

З початком літнього сезону багато жінок вирушають у подорожі з дітьми, тому ДПСУ рекомендує заздалегідь перевіряти документи та ознайомлюватися з вимогами для в’їзду до країни призначення, щоб уникнути непередбачених ситуацій.

Варто зазначити, що під час воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років стали більш лояльними:

якщо дитина подорожує з одним із батьків, нотаріальна згода другого батька не потрібна;

у випадку, коли дитина їде з бабусею, дідусем, братом або сестрою, мачухою чи вітчимом, нотаріальна згода також не є обов’язковою;

якщо дитина подорожує не з родичами, необхідно надати письмову заяву від одного з батьків, завірену органом опіки, або нотаріальну згоду обох батьків.

Прикордонники під час контролю перевіряють у дитини такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

внутрішній паспорт (якщо є);

свідоцтво про народження;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

Ламінування свідоцтва про народження не є підставою для відмови у виїзді. Проте, якщо виникають сумніви щодо справжності документа, прикордонники можуть ініціювати додаткову перевірку.