Викриття найбільшого нелегального виробництва анаболічних стероїдів в Україні

Як повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України

Офіс Генерального прокурора України оголосив про викриття найбільшого в країні нелегального виробництва анаболічних стероїдів, які маскувалися під імпортні медичні препарати для спортсменів.

Згідно з інформацією пресслужби ОГПУ, організатору та чотирьом членам злочинної групи висунуто підозру за фактом фальсифікації та збуту лікарських засобів (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України).

Слідство виявило, що група діяла в кількох регіонах, зокрема в Київській, Харківській, Львівській та Одеській областях. Учасники організували повний цикл незаконного виготовлення та розповсюдження підроблених медичних препаратів у несертифікованих приміщеннях, використовуючи кустарне обладнання та сировину невідомого походження.

Серед виготовлених лікарських засобів були гормональні анаболічні стероїди, зокрема тестостерон пропіонат, який часто використовують спортсмени для нарощування м’язової маси.

Препарати мали зовнішній вигляд, що імітував оригінальну продукцію, включаючи фабричне пакування, маркування, голограми та інструкції, проте більшість з них не були зареєстровані ані в Україні, ані за кордоном.

Збут продукції здійснювався через телеграм-канали, месенджери та вебсайти, а також пересилався поштою до різних регіонів, де інші учасники займалися його зберіганням і реалізацією.

“У такий спосіб підозрювані вводили громадян в оману, створюючи ілюзію легальності та якості препаратів, що насправді становили пряму загрозу для життя і здоров’я споживачів.” – Пресслужба ОГПУ

Правоохоронці провели близько 60 обшуків, під час яких було вилучено обладнання, сировину та понад 20 тисяч упаковок готової продукції різних найменувань, майже 5 кг таблеток, 1850 флаконів і 1245 упаковок ампул із анаболічними препаратами.

Також були вилучені два автомобілі BMW X5 і BMW M8, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на суму понад 20 мільйонів гривень.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, призначено судові експертизи для визначення хімічного складу препаратів, зокрема на наявність сильнодіючих або отруйних речовин. Встановлюються інші учасники злочинної групи та їхні ролі.