Держава закупила 50 тисяч дронів через Prozorro Market з економією понад 300 млн грн

Протягом останніх двох років через електронний каталог Prozorro Market держава закупила 50 тисяч безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на загальну суму понад 6 мільярдів гривень. Дрони стали однією з найпопулярніших категорій товарів у цій системі. Найчастіше замовляють моделі Mavic, FPV та Phantom, які використовуються для розвідки, коригування вогню та виконання бойових завдань, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Завдяки широкому асортименту товарів та конкуренції серед постачальників, державні замовники змогли зекономити понад 300 мільйонів гривень. Ці кошти можуть бути спрямовані на інші важливі потреби, зокрема на закупівлю додаткових дронів та іншого військового обладнання.

«Протягом двох років держава закупила 50 тисяч дронів для наших захисників, зекономивши понад 300 мільйонів гривень. Це яскравий приклад того, як публічні закупівлі сприяють зміцненню обороноздатності», – підкреслила перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

У Міністерстві економіки зазначають, що Prozorro Market значно спрощує та пришвидшує процес закупівлі дронів. Замовникам не потрібно самостійно готувати технічні специфікації чи перевіряти постачальників – цю роботу виконують фахівці державної установи «Професійні закупівлі». Завдяки цьому, процес закупівлі в середньому займає лише 9 днів, що вдвічі швидше, ніж через традиційні відкриті торги.

Військові частини активно використовують Prozorro Market для закупівлі дронів, оскільки завдяки ПДФО вони мають власні бюджети і можуть оперативно забезпечувати свої потреби. Після змін у законодавстві 2024 року до закупівель також долучилися громади, яким дозволено купувати спорядження на запити військових частин.

«Ми включили дрони до Prozorro Market, оскільки знали, що вони потрібні терміново. Це одна з тих категорій, яку можна легко стандартизувати, що дозволяє швидко та зручно здійснювати закупівлі. У час війни це критично важливо: держава повинна діяти оперативно. Тому ми постійно реагуємо на запити та розширюємо асортимент Prozorro Market», – розповів директор державної установи «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.

За його словами, в електронному каталозі наразі представлено близько 200 постачальників дронів. Якубовський також зазначив, що «висока конкуренція дозволяє замовникам отримувати якісну техніку за вигідними цінами».

Окрім дронів, в е-каталозі Prozorro Market доступні також тактичні окуляри, навушники, портативні радіостанції, ретранслятори, оптичні приціли, прилади нічного бачення та супутнє обладнання для БПЛА. Перелік товарів постійно розширюється з урахуванням потреб військових та аналізу ситуації на ринку.