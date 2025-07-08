Відхилення кандидатури Цивінського на директора БЕБ: критика та наслідки

Про позицію комісії йдеться у її пості у Фейсбуці.

Конкурсна комісія, що займається добором директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), все ще чекає на офіційне повідомлення від Кабінету Міністрів України стосовно відхилення кандидатури Олександра Цивінського. Водночас, Центр протидії корупції (ЦПД) висловив занепокоєння, що рішення уряду порушує кілька норм Закону України «Про Бюро економічної безпеки» та Конституції України.

У своєму повідомленні на Фейсбуці комісія зазначила, що дізналася про рішення Кабміну через телеграм-канал «Уряд online», але офіційного підтвердження та пояснень від уряду поки не отримала.

Згідно з офіційним повідомленням Кабміну, уряд вивчив оцінку Служби безпеки України (СБУ) і запропонував комісії повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім вимогам, включаючи безпекові критерії. Однак, жодних деталей щодо суті безпекових застережень не було оприлюднено, що викликало критику з боку ЦПД.

Центр протидії корупції підкреслив, що відповідно до частини 16 статті 15 Закону про БЕБ, Кабмін має лише один варіант дій – призначити переможця конкурсу на посаду директора. Уряд не має повноважень вимагати від комісії подання інших кандидатів або збирати інформацію про них окремо.

“Фактично, звертаючись до комісії з проханням розглянути інших кандидатів, що відповідатимуть безпековим критеріям – прямо порушує статтю 19 Конституції України, яка вказує, що органи влади мають діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституцією та законами України.” – Центр протидії корупції

ЦПД також наголосив, що призначення директора БЕБ є зобов’язанням України перед Європейським Союзом у рамках Ukraine Facility Plan та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Саботаж цього процесу може призвести до втрат для країни в розмірі близько 5 мільярдів доларів.

Раніше на фінальному засіданні комісії повідомлялося, що СБУ виявила у родичів деяких кандидатів, зокрема Цивінського, наявність російських паспортів. Проте СБУ не надала конкретних деталей щодо ризиків, які це може становити.

Олександр Цивінський, який майже 10 років працює в НАБУ та має допуск до державної таємниці, прокоментував, що такі повідомлення виглядають дивно і мають ознаки втручання в процес добору. Він також зазначив, що його батько, навіть якщо й має російське громадянство, останні 30 років проживає в Україні, а сам він не спілкується з батьком понад 10 років.

Член комісії Юрій Пономаренко розповів, що 8 червня комісія звернулася до СБУ з офіційним запитом щодо громадянства кандидатів. СБУ підтвердила наявність родинних зв’язків із громадянами Росії у трьох кандидатів, серед яких і Цивінський, але не розкрила персональні дані через обмеження доступу.

За інформацією ЗМІ, батько Цивінського проживає в Росії, де отримує пенсію, оскільки служив у СРСР і залишився там після 1991 року.

Олександр Цивінський – керівник підрозділу детективів НАБУ, один із перших детективів новоствореного бюро, не був членом політичних партій. Він очолював операцію «Чисте місто», спрямовану на викриття корупції у земельній сфері Києва.

24 червня Цивінський переміг у конкурсі на посаду директора БЕБ, а 30 червня Кабмін отримав подання на його призначення. Згідно із законом, уряд мав 10 днів для призначення.

7 липня стало відомо, що Кабінет Міністрів не підтримав призначення Цивінського і попросив конкурсну комісію повторно подати кандидатури.