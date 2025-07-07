Кабмін відмовив Цивінському у призначенні директором БЕБ через безпекові питання

Про це Кабмін у Telegram

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення не призначати Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) та звернувся до конкурсної комісії з проханням повторно подати кандидатури. Про це стало відомо з повідомлення Кабміну у Telegram.

На черговому засіданні було розглянуто подання Комісії з добору директора БЕБ, в якому Цивінський був оголошений переможцем конкурсу. Однак, після вивчення додаткових матеріалів, наданих Службою безпеки України, Кабмін вирішив не підтримувати його кандидатуру.

Ці матеріали стосувалися питань національної безпеки і містили важливі оцінки, які вплинули на рішення уряду.

“За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур.” – Кабінет Міністрів України

У відомстві підкреслили, що нові кандидатури повинні відповідати всім встановленим критеріям, включаючи вимоги безпеки. Це рішення відповідає Закону України “Про Бюро економічної безпеки”.

Олександр Цивінський, який раніше обіймав посаду керівника третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ, має значний досвід роботи в органах внутрішніх справ. Він був одним із перших 70 детективів новоствореного Національного антикорупційного бюро України і зазначав, що не є членом жодної політичної партії.

Цивінський також керував операцією “Чисте місто”, яка була проведена 6 лютого спільно з НАБУ та САП. Метою операції було викриття корупційних схем, пов’язаних із земельними та бюджетними питаннями в Києві. Учасники схеми реєстрували право власності на неіснуючі споруди, що дозволяло уникати торгів.

24 червня Цивінський переміг у конкурсі на посаду керівника БЕБ, а 30 червня до Кабінету Міністрів було подано його кандидатуру на призначення. Згідно з законодавством, уряд мав 10 днів для ухвалення рішення.

Посли країн Групи семи позитивно оцінили цей крок у процесі відбору директора БЕБ, підкресливши важливість прозорості та участі міжнародних і українських членів комісії для покращення бізнес-клімату в Україні.