Можлива зміна уряду України: Юлія Свириденко – кандидатка на прем'єра

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Влада України серйозно розглядає можливість зміни складу Кабінету міністрів, про що свідчать численні джерела з урядових та опозиційних кіл. Основними причинами цього є незадоволення роботою деяких міністрів, виклики в економіці, які вимагають нових підходів, а також бажання президента оновити виконавчу владу. Хто може бути звільнений і з якими викликами зіткнеться потенційний новий прем’єр, зокрема Юлія Свириденко, розглядається в даному контексті.

Згідно з інформацією з кількох джерел, у команді президента активно обговорюють можливість зміни уряду та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Головною кандидаткою на цю посаду є перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Раніше на цю посаду розглядали ще трьох кандидатів – чинних віцепрем’єрів Михайла Федорова, Олексія Кулебу та Олексія Чернишова. Однак кандидатура Чернишова була знята через підозри з боку САП та НАБУ. Федоров, хоча й має підтримку парламенту, не користується довірою в Офісі Президента. Кулеба не проявив себе на посаді віцепрем’єра з відновлення, тому Свириденко залишилася єдиною реальною кандидатурою.

Причини можливого звільнення Дениса Шмигаля, який очолює уряд понад 5 років, різноманітні. По-перше, влада прагне уникнути звільнення Кабміну з боку опозиції. Наприклад, позафракційний депутат Дмитро Разумков у червні почав збирати підписи за відставку уряду, аргументуючи це провалом у всіх напрямках діяльності Кабміну.

Згідно з регламентом Верховної Ради, для внесення питання про недовіру уряду до порядку денного потрібно зібрати щонайменше 150 голосів. Народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк вважає, що Разумков може зібрати таку кількість голосів. Влада намагається випередити цю ініціативу, щоб не віддати її колишньому першому номеру від “Слуг”.

Ще однією причиною є економічна ситуація. У червні Рада ухвалила зміни до бюджету через нестачу 400 мільярдів гривень на безпеку та оборону. Цього року нестача бюджету виникла раніше, на фоні зменшення міжнародної підтримки, зокрема з боку США. Президент Володимир Зеленський шукає “новий імпульс”, особливо в економіці.

Джерело в Офісі президента зазначає, що Денис Шмигаль не демонструє візіонерства, яке могло б покращити економічну ситуацію та загальний стан населення. “Теперішній уряд займається ‘затиканням дірок’, повсякденними справами”, – додає співрозмовник.

У Юлії Свириденко в Офісі Президента бачать потенціал для прийняття нових рішень, зокрема завдяки налагодженим комунікаціям з бізнесом, що може сприяти зменшенню дефіциту бюджету.

“Якщо б я вирішив стовідсотково міняти прем’єр-міністра, я передусім би сказав йому. Так ось, у мене з ним розмови не було.” – Володимир Зеленський

Проте остаточного рішення ще не ухвалено. Президент розмірковує, чи варто робити глобальні зміни, чи обмежитися меншими. Паралельно вивчаються кандидатури нових міністрів.

За інформацією з кількох джерел, найбільше невдоволення у влади викликають міністр освіти та науки Оксен Лісовий і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Також згадують про можливе звільнення міністерки соціальної політики Оксани Жолнович та міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової. Однак поки що з міністрами не проводилися відповідні розмови.

Варто зазначити, що віце-прем’єр і міністр національної єдності Олексій Чернишов може втратити посаду через судові розгляди у корупційній справі. САП просила Вищий антикорупційний суд відсторонити його від посади, але суд клопотання не задовольнив.

На даний момент не визначено дату голосування за зміни в уряді. Деякі депутати повідомляють про можливе позачергове засідання 7-8 липня, але ця ідея, ймовірно, відкинута через відсутність кворуму – багато депутатів перебувають у відрядженнях або на міжнародних заходах.

Основною потенційною датою голосування вважають 15 липня. Про це відкрито говорить депутат Железняк, хоча офіційних повідомлень від керівництва фракції “Слуга народу” поки немає.

Минулого літа також ходили чутки про відставку Шмигаля та призначення Свириденко, але тоді уряд не змінили, а лише провели ротації серед міністрів і заступників прем’єра. Частина депутатів не виключає подібного сценарію і цього року, зокрема через сумніви щодо достатньої кількості голосів.

Деякі депутати від провладної фракції не бачать суттєвої різниці від зміни прем’єра, інші ж вважають Шмигаля непоганим менеджером.