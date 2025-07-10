Можливі зміни в Кабінеті міністрів України: відставки та нові кандидатури

Як опублікувала народна депутатка Інна Совсун на своєму Facebook-акаунті, кандидатуру заступника міністра освіти Андрія Вітренка обговорюють на посаду міністра освіти.

На початку липня з’явилися чутки про можливі зміни в складі Кабінету міністрів України. Зокрема, мова йде про можливу відставку міністра освіти та науки Оксена Лісового і міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка. За інформацією з надійних джерел, на посаду міністра освіти можуть призначити Андрія Вітренка, який наразі є заступником міністра.

Джерела у фракції “Слуга народу” підтвердили, що Вітренко розглядається як потенційний кандидат на цю посаду. Проте остаточне рішення ще не ухвалене.

“Заступників багато. Вітренко один з них. Можливо, взагалі буде зняття Лісового без призначення міністра, а з виконувачем обовʼязків”

8 липня народна депутатка Інна Совсун опублікувала допис, в якому зазначила, що кандидатура Вітренка активно обговорюється. Водночас, у квітні 2025 року громадська організація “Дисергейт” провела дослідження його кандидатської дисертації, звинувативши його в академічній недоброчесності. Оригінал дослідження наразі недоступний.

Андрій Вітренко раніше працював заступником міністра освіти Сергія Шкарлета та є головою фракції “Слуга народу” у Київраді.

Також 8 липня пацієнтські організації, зокрема “Пацієнти України” та Благодійний фонд “100% життя”, висловили підтримку чинній команді МОЗ. Виконавча директорка “Пацієнтів України” Інна Іваненко зазначила, що це відповідь на чутки про можливу відставку Віктора Ляшка:

“Ми не знаємо точно, наскільки велика ймовірність, що відставка буде. Але зафіксувати свою позицію, що у цих умовах МОЗ достатньо ефективно працює, ми вважали за потрібне.”

Джерела у владі повідомили, що наразі немає конкретних кандидатур на посаду міністра охорони здоровʼя, і жодне прізвище не обговорюється як можливий замінник Ляшка.

Причини чуток про відставку міністра, ймовірно, пов’язані зі справою щодо фінансування відновлення “Охматдиту” після російського ракетного удару 8 липня 2024 року. Тоді лікарня опублікувала реквізити для збору коштів, що викликало конфлікт щодо тендерів на відновлення.

Нагадаємо, що на початку липня численні джерела у владі та опозиції повідомили про можливі зміни в Кабінеті міністрів, зокрема про можливу відставку прем’єра Шмигаля. Причинами називають невдоволення роботою окремих міністрів, виклики в економіці, які потребують нового підходу, а також бажання президента оновити виконавчу владу.