Можливі зміни в Кабінеті міністрів України: відставки та нові кандидатури

Як опублікувала народна депутатка Інна Совсун на своєму Facebook-акаунті, кандидатуру заступника міністра освіти Андрія Вітренка обговорюють на посаду міністра освіти.
На початку липня з’явилися чутки про можливі зміни в складі Кабінету міністрів України. Зокрема, мова йде про можливу відставку міністра освіти та науки Оксена Лісового і міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка. За інформацією з надійних джерел, на посаду міністра освіти можуть призначити Андрія Вітренка, який наразі є заступником міністра.
Джерела у фракції “Слуга народу” підтвердили, що Вітренко розглядається як потенційний кандидат на цю посаду. Проте остаточне рішення ще не ухвалене.
“Заступників багато. Вітренко один з них. Можливо, взагалі буде зняття Лісового без призначення міністра, а з виконувачем обовʼязків”
8 липня народна депутатка Інна Совсун опублікувала допис, в якому зазначила, що кандидатура Вітренка активно обговорюється. Водночас, у квітні 2025 року громадська організація “Дисергейт” провела дослідження його кандидатської дисертації, звинувативши його в академічній недоброчесності. Оригінал дослідження наразі недоступний.
Андрій Вітренко раніше працював заступником міністра освіти Сергія Шкарлета та є головою фракції “Слуга народу” у Київраді.
Також 8 липня пацієнтські організації, зокрема “Пацієнти України” та Благодійний фонд “100% життя”, висловили підтримку чинній команді МОЗ. Виконавча директорка “Пацієнтів України” Інна Іваненко зазначила, що це відповідь на чутки про можливу відставку Віктора Ляшка:
“Ми не знаємо точно, наскільки велика ймовірність, що відставка буде. Але зафіксувати свою позицію, що у цих умовах МОЗ достатньо ефективно працює, ми вважали за потрібне.”
Джерела у владі повідомили, що наразі немає конкретних кандидатур на посаду міністра охорони здоровʼя, і жодне прізвище не обговорюється як можливий замінник Ляшка.
Причини чуток про відставку міністра, ймовірно, пов’язані зі справою щодо фінансування відновлення “Охматдиту” після російського ракетного удару 8 липня 2024 року. Тоді лікарня опублікувала реквізити для збору коштів, що викликало конфлікт щодо тендерів на відновлення.
Нагадаємо, що на початку липня численні джерела у владі та опозиції повідомили про можливі зміни в Кабінеті міністрів, зокрема про можливу відставку прем’єра Шмигаля. Причинами називають невдоволення роботою окремих міністрів, виклики в економіці, які потребують нового підходу, а також бажання президента оновити виконавчу владу.
Не пропустіть інші новини:
- Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки зупинився через відхилення кандидатури Олександра Цивінського, що викликало критику Центру протидії корупції та загрозу втрати міжнародної підтримки.
- В Україні запроваджують базову загальновійськову підготовку для студентів з 2025 року з теоретичними та практичними курсами у безпечних регіонах.
- МОЗ України скасувало 445 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців у межах перевірок за рішенням РНБО. Запроваджено нову систему оцінювання функціонального стану з 1 січня 2025 року.