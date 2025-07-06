Україна закликає інвестувати в інноваційні технології для оборони

Як повідомляє Twitter-акаунт Андрія Сибіги

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, звернувся до міжнародних партнерів з проханням інвестувати в українські технології, щоб підтримати країну в її боротьбі проти агресії з боку Російської Федерації. Цю інформацію він оприлюднив у своєму дописі в соціальній мережі Х.

Міністр акцентував увагу на тому, що війна, розв’язана Росією, стала каталізатором для розвитку інноваційних технологій в Україні, особливо в оборонній сфері. Він підкреслив, що ці технології створюються не для нападу, а для захисту.

“Оскільки нам потрібно було захищатися, ми навчилися вводити нововведення. Сьогодні Україна – технологічно просунута країна, яка досягла видатних результатів у галузі безпілотників, бойового штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрового управління та банківської справи, а також в інших галузях. Ми закликаємо партнерів більше інвестувати в українські технології та допомагати нам масово виробляти наші найкращі інновації. Це партнерство, в якому виграють усі: ті, хто допомагає нам зараз, отримають пряму вигоду від наших інновацій у майбутньому.” – Андрій Сибіга

За словами Сибіги, Україна вже робить значний внесок у трансатлантичну безпеку, а українські технології можуть зміцнити цю безпеку як для України, так і для її партнерів. Він також підкреслив важливість санкцій, які були введені та можуть бути посилені міжнародними партнерами України.