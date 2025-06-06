Нічні атаки Росії на Україну: заклики до посилення міжнародного тиску

Відповідна заява опублікована на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив свою стурбованість щодо нічних атак Росії на українські міста, закликавши міжнародних партнерів посилити тиск на Москву. Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті МЗС.

“Вночі Росія «відповіла» на знищений літак… атакою на мирних жителів в Україні. Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші міста. Постраждали багатоповерхові будинки. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. По всій країні є вбиті і поранені.” – Андрій Сибіга

Сибіга підкреслив, що різниця між Україною та Росією полягає в тому, що Україна намагається вражати лише легітимні військові цілі, тоді як Росія безжально атакує житлові райони та критичну інфраструктуру.

“Нічний напад Росії на мирних жителів вкотре демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якнайшвидше. Єдиний аргумент Росії – терор. Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора, та нові рішення, що посилять обороноздатність України.” – Андрій Сибіга

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував масований обстріл, що стався в ніч на 6 червня 2025 року, у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по містах і селах, намагаючись знищити життя.

“РФ випустила понад 400 дронів та понад 40 ракет, зокрема балістичних. Поранено 49 людей. На жаль, число може зрости: люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України. Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо.” – Володимир Зеленський

Глава держави підкреслив, що Росія повинна відповідати за свої дії, а міжнародні партнери вже зробили багато для захисту України. Він закликав світ до рішучих дій, щоб зупинити війну.

“Зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче.” – Володимир Зеленський

У ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків і влучання в кількох районах. Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу загинули четверо людей, десятки отримали поранення.