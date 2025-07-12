Україна закликає до посилення санкцій проти Росії після повітряного удару

Як повідомляє Twitter-акаунт Андрія Сибіги

Після нещодавнього повітряного удару з боку Росії, що стався в ніч на 12 липня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів з закликом посилити санкції проти агресора. Він акцентував увагу на необхідності впровадження 18-го пакету санкцій Європейського Союзу та підтримки законопроєкту Грема-Блюменталя.

У своєму повідомленні в соціальній мережі Х міністр підкреслив, що Росія продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення України, завдаючи значних руйнувань.

“Росія продовжує ескалацію терору, запустивши черговий шквал з сотень безпілотників і ракет, пошкоджуючи житлові райони, вбиваючи і калічачи мирних жителів. Особливо жахливої атаки зазнали західні міста Чернівці, Львів та Луцьк, постраждали й інші регіони.”

– Андрій Сибіга

Сибіга також зазначив, що регулярні атаки з боку Росії підкреслюють необхідність позбавлення Москви нафтових доходів, які вона використовує для фінансування своїх військових злочинів.

“Російська військова машина виробляє сотні засобів терору щодня. Її масштаби становлять загрозу не лише для України, але й для всієї трансатлантичної спільноти. В інтересах наших партнерів якнайшвидше вдарити по цій фабриці терору новими потужними санкціями: 18-й пакет ЄС та законопроект Грема-Блюменталя. Дефінансуйте фабрику смерті Путіна зараз.”

– Андрій Сибіга