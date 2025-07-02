МЗС України закликає США прискорити військову допомогу для посилення оборони

Як повідомляють на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-які затримки у наданні військової допомоги Україні з боку США можуть лише заохочувати Росію продовжувати агресію, а не шукати шляхи до миру. Київ та Вашингтон активно ведуть консультації на всіх рівнях щодо відновлення постачань американської військової допомоги.

Цю інформацію озвучили в українському зовнішньополітичному відомстві після зустрічі заступниці міністра закордонних справ Мар’яни Беци з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джоном Гінкелем.

Основною темою обговорення стала військова допомога США та співпраця в оборонній сфері між двома країнами на фоні війни Росії проти України. Заступниця міністра акцентувала на критичній важливості продовження постачань раніше затверджених оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення української протиповітряної оборони.

Під час розмови з Гінкелем Беца зазначила, що будь-яка затримка у підтримці оборонних спроможностей України “лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру”.

Вона також нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Київ погодився ще 11 березня, але й продовжує активні повітряні удари по українських містах, вбивства цивільних осіб та атаки на полі бою.

“Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора.” – Мар’яна Беца, заступниця міністра закордонних справ України

Крім того, учасники зустрічі обговорили питання консультацій щодо оборонних постачань, які тривають “на всіх рівнях”, а також подальші контакти між Києвом і Вашингтоном. У МЗС вважають, що це сприятиме пошуку “взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності України та збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль”.