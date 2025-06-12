Координаційний штаб закликає Росію не затягувати обміни військовополоненими

Як повідомляє публікація Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Telegram

Координаційний штаб, відповідальний за питання військовополонених, звернувся до Росії з проханням не затягувати узгоджені обміни, які були обговорені під час переговорів у Стамбулі. Це зазначено в офіційному повідомленні штабу.

“Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього російської сторони.” – Координаційний штаб

У штабі підкреслили, що після успішного завершення чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що Україна нібито не готова до щоденних обмінів. Таку позицію в Коордштабі вважають продовженням інформаційних маніпуляцій та дезінформації з боку РФ, які супроводжують усі етапи обміну відповідно до домовленостей у Стамбулі.

Насправді, саме Росія запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вже заплановані на найближчі дні.

12 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією в рамках домовленостей другого раунду переговорів, що проходили у Стамбулі 2 червня. Це став 66-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення.

Додому повернулися нацгвардійці та прикордонники, які потребують лікування. Це вже другий етап повернення тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів. Перша частина обміну відбулася 10 червня, коли з російського полону повернулися бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту України.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовлялися у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових віком до 25 років.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців, в той час як Росія отримала 27 тіл.

Процес обміну військовополоненими та репатріації тіл загиблих за домовленостями у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовились про обмін у форматі 1000 на 1000. Додатково сторони погодили обмін ще 200 на 200 військовополонених, що мав стати другим обміном у такому масштабі.

Також було досягнуто домовленості про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі спростували цю інформацію, зазначивши, що повідомлення РФ про початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

У штабі додали, що команди з обох сторін працювали у двох напрямках – репатріації тіл загиблих військових та обміну полонених, але точних дат обміну та підтвердження списків не було. Також не погоджено дату репатріації загиблих.

Міністерство оборони України закликало російську сторону не створювати штучних перепон і не поширювати неправдивих заяв, які заважають поверненню українських полонених та передачі полонених Росії.

8 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія досі не надала повні списки на обмін у форматі 1000 на 1000.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими за домовленістю у Стамбулі, під час якого додому повернули військових віком до 25 років.