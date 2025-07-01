МОЗ скасовує рішення МСЕК щодо інвалідності посадовців: нова система оцінювання 2025

Про це повідомляє пресслужба МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України разом із правоохоронними органами продовжує перевірку рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) стосовно посадовців. На сьогодні скасовано 445 рішень МСЕК, які стосуються встановлення інвалідності для державних службовців. Цю інформацію оприлюднила пресслужба МОЗ.

Перевірки проводяться відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року, яке стосується протидії корупційним та іншим правопорушенням у процесі встановлення інвалідності для посадових осіб. Для реалізації цих перевірок МОЗ створило міжвідомчу робочу групу у співпраці з правоохоронними органами.

Згідно з даними, наданими Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, до перевірки включено 2630 справ посадових осіб з більш ніж 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність.

Центр оцінювання функціонального стану особи вже розглянув 1692 справи, а 423 особи викликані на дообстеження для уточнення їхнього функціонального стану.

За результатами перевірок, 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності вже скасовано, а в 286 випадках прийнято нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадків) та зміни терміну встановлення інвалідності (60 випадків).

Статистика за державними органами

Найбільша кількість посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, зафіксована в таких органах:

Державна митна служба України – 810 справ, з яких 369 вже розглянуто, 129 рішень скасовано, а у 78 випадках – рішення змінено;

Державна податкова служба України – 518 справ, з яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 – змінено;

Органи прокуратури – 448 справ, з яких 203 вже розглянуто, 80 рішень скасовано, у 45 випадках рішення змінено, а 121 особу викликано на дообстеження.

Нова система оцінювання функціонального стану

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи, яка замінила МСЕК.

Станом на 4 червня до нової системи вже внесено понад 254 тисячі справ: 46 289 з них – це оцифровані матеріали, передані від МСЕК, а 208 450 – нові електронні направлення, сформовані лікарями. Вже розглянуто понад 220 тисяч справ (222 258).

Систему підтримують 1422 експертні команди в медичних закладах, до складу яких входять 6896 фахівців. Понад 69 тисяч лікарів вже працюють у цій системі, а процесом керують 893 адміністратори закладів охорони здоров’я.