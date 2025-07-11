Україна заочно звинуватила Дмитра Патрушева у воєнних злочинах через викрадення зерна

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та СБУ.

Правоохоронні органи України заочно висунули звинувачення ексміністру сільського господарства Російської Федерації Дмитру Патрушеву у вчиненні воєнних злочинів. Наразі він займає посаду заступника голови російського уряду. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.

Згідно з даними слідства, з початку повномасштабної війни, під керівництвом Патрушева, російські війська вивезли з України понад 4 мільйони тонн зерна, що оцінюється більш ніж у 23 мільярди гривень.

Ці дії стосуються розкрадання майна агропідприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, коли Патрушев обіймав посаду міністра сільського господарства РФ з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2024 року.

“Високопосадовець в порушення норм міжнародного гуманітарного права, забезпечував незаконне вивезення до Росії та на тимчасово окуповану територію АР Крим викраденого українського зерна, звідки надалі воно експортувалося морськими суднами під виглядом продукції російського походження до інших країн світу.” – Офіс генпрокурора

Служба безпеки України також зазначила, що зерно вивозилося до країн Близького Сходу та Північної Африки.

В процесі розслідування правоохоронці виявили, що Патрушев також причетний до впровадження російського законодавства на окупованих територіях, змін у системі власності, привласнення українських ресурсів та утисків місцевого населення.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ заочно висунули йому звинувачення за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки Патрушев перебуває на території Росії, тривають активні заходи для його притягнення до відповідальності.

Крім того, встановлюється причетність інших осіб з політичного керівництва Росії та Міністерства сільського господарства РФ до скоєння воєнних злочинів на території України.

Варто зазначити, що Дмитро Патрушев є сином колишнього директора Федеральної служби безпеки РФ Миколи Патрушева, який після відставки у 2008 році до травня 2024 року обіймав посаду секретаря російської Ради безпеки. Наразі Патрушев-старший виконує обов’язки помічника президента Росії Володимира Путіна.