Загибель та поранення дітей в Україні через війну – офіційні дані

Як повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за даними Офісу генерального прокурора, загинуло 631 дитина. Крім того, понад 1975 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цю інформацію було оприлюднено в Telegram-каналі Офісу генпрокурора.

Найбільша кількість постраждалих дітей зафіксована в таких областях: Донецька – 646, Харківська – 495, Херсонська – 214, Дніпропетровська – 242, Київська – 146, Запорізька – 185, Миколаївська – 120, Сумська – 142.

“На жаль, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Війна забирає найцінніше – дитячі життя. Жодна дитина не повинна знати, що таке війна.” – Офіс генерального прокурора України

Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначають День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Цей день покликаний нагадати суспільству про жахливі наслідки війни для найвразливішої категорії населення – дітей.