Як повідомляє Суспільне.

Сьогодні, 24 травня, в рамках другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією, що проходить у форматі “1000 на 1000”, вдалося повернути 11 захисників з Хмельниччини. Загалом в Україні повернули 307 військовослужбовців. Про це повідомив Сергій Тюрін, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації.

Серед звільнених – 11 військових з Хмельниччини: 6 з Хмельницького району, 3 з Кам’янець-Подільського району та 2 з Шепетівського району. “Це важлива подія для всієї Хмельниччини, адже повернення наших воїнів приносить полегшення батькам, дружинам та дітям”, – зазначив Тюрін.

Згідно з інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, сьогодні додому повернули 307 військовослужбовців, серед яких представники Збройних сил України, Десантно-штурмових військ, Військово-Морських сил, територіальної оборони, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Вперше вдалося звільнити полонених з окремих підрозділів. Серед звільнених – 27 захисників Маріуполя. Усі 307 військових є чоловіками, представниками рядового та сержантського складу.

Військові, які повернулися, потрапили в полон на різних фронтах, зокрема в Донецькій, Херсонській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях. Після повернення вони пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за час перебування в полоні.

Деталі обміну у форматі “1000 на 1000”

Обмін полоненими у форматі “1000 на 1000” був узгоджений під час переговорів між Україною та Росією, які відбулися в Стамбулі 16 травня. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна працює над покроковим планом реалізації цього обміну.

У процесі беруть участь всі ключові інституції, зокрема Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена. Точна дата обміну поки що невідома, але представники України на переговорах зазначали, що він може відбутися “найближчим часом”. Керівник ГУР Кирило Буданов 17 травня висловив сподівання, що обмін може відбутися вже наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу 19 травня підтвердив, що формат обміну “1000 на 1000” стосується військовополонених.