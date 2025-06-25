Евакуація українців з Ірану завершена: спільна операція ГУР та МЗС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні завершився останній етап спільної операції, організованої Головним управлінням розвідки та Міністерством закордонних справ, в рамках якої до країни прибули українці, евакуйовані з Ірану. Цю інформацію підтвердили місцеві кореспонденти.

Згідно з даними розвідки, під час фінальної фази операції з Ірану було евакуйовано 31 особу, серед яких 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.

Представники ГУР зазначили, що загальна кількість українців, які були евакуйовані з Ірану та Ізраїлю, досягла 164 осіб.

Ця комплексна операція, що проводилася в Ізраїлі та Ірані, була ініційована за дорученням президента Володимира Зеленського з метою порятунку українських громадян, які опинилися в зонах підвищеної небезпеки.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що напередодні атаки США на ядерні об’єкти в Ірані, Україна евакуювала 176 громадян з Ізраїлю до Єгипту. Серед евакуйованих були також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.