Другий етап обміну військовополоненими: 307 захисників повернулися в Україну

Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський

24 травня відбувся другий етап обміну військовополоненими за схемою “1000 на 1000”, в результаті якого в Україну повернулися 307 захисників. Серед них дев’ятеро військових з Житомирщини, про що повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у своєму Telegram-каналі.

Віталій Бунечко зазначив: “Сьогодні Україна здійснила другий етап великого обміну полоненими. Додому повернулися 307 захисників, серед яких дев’ятеро наших земляків. Це військові з Поліського, Олевська, Коростишева, Луковця, Некрашів, Короченків, Голіївки, Зубринки та Коростеня. Це ще один крок до справедливості та надії. Наші воїни знову на рідній землі – живі, сильні та нескорені. Житомирщина пишається своїми героями і дякує кожному, хто наближає день, коли всі наші захисники будуть вдома.”

Обмін відбувся в рамках домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив цю інформацію у своєму Telegram, зазначивши, що “учора відбувся перший етап обміну, а завтра, 25 травня, очікується третій раунд”.

Серед повернених військовослужбовців є представники Збройних сил України, прикордонники та нацгвардійці. За два дні обміну додому повернули 697 осіб, серед яких як військовополонені, так і цивільні заручники. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, захисники, які повернулися, воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Нагадаємо, що 23 травня в рамках першого етапу обміну за формулою “1000 на 1000” Україні вдалося повернути 390 своїх захисників, серед яких було восьмеро військових з Житомирщини.