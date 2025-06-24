МЗС України засуджує ракетний напад Ірану на американську базу в Катарі

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства Міністерства закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило ракетний напад Ірану на американську базу Аль Удейд у Катарі, яка є важливим елементом регіональної безпеки. Цю інформацію було оприлюднено в офіційній заяві українського зовнішньополітичного відомства.

У заяві МЗС зазначено, що атака сталася відразу після “поглиблених консультацій” представника іранського режиму з його “покровителями та подбурювачами у Москві”.

Відомство також підкреслило тісну співпрацю між Іраном і Росією, яка проявляється у військово-технічній підтримці, що надається РФ у її агресивній війні проти України.

“Іран і Росія – це два злочинних режими, які надають одне одному підтримку в агресії та терорі, разом дестабілізують Близький Схід та Європу.”

МЗС закликало іранську сторону “схаменутися та повернутися до співпраці з міжнародним співтовариством для виконання своїх зобов’язань у контексті верифікованого ядерного нерозповсюдження”.

Дипломатичне відомство також висловило повну солідарність з урядом та народом Катару “у час випробувань”.

Нагадаємо, що 23 червня Іран запустив понад десять ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах, які відбулися цими вихідними. За інформацією ізраїльського чиновника, щонайменше десять ракет було випущено в бік Катару, а одна – в бік Іраку.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

У ніч на 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він зазначив, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Американський лідер попередив, що у разі відсутності мирних кроків з боку Тегерана, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох наступних тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль від початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.