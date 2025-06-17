МЗС України закликає світ посилити тиск на Росію після масованого обстрілу

Як повідомляє заява Міністерства закордонних справ України щодо масованого російського обстрілу України під час саміту Групи Семи.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту рішуче засудити масований обстріл українських міст, здійснений Росією в ніч на 17 червня, та вжити конкретних заходів для посилення тиску на агресора і зміцнення України. Ця заява була оприлюднена під час саміту Групи Семи.

Відомство повідомило, що російські війська використали 440 дронів і 32 ракети, що стало однією з найбільших атак з початку повномасштабного вторгнення. Під обстріл потрапили цивільні об’єкти, зокрема дитячий садок, житлові будинки, навчальні заклади та промислові підприємства.

“Переконані, що Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту Групи Семи, аби виставити лідерів країн Групи Семи слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США.” – Міністерство закордонних справ України

У заяві також підкреслюється, що Україна неодноразово демонструвала готовність до мирних переговорів: прийняла пропозицію США про 30-денне припинення вогню, направила делегацію для переговорів із російською стороною та запропонувала реалістичні кроки для завершення війни. Водночас Росія не зробила жодного конструктивного кроку, відкидаючи пропозиції та уникаючи зустрічі лідерів, що могла б прокласти шлях до миру.

МЗС наголошує на необхідності посилення санкцій, зокрема в енергетичному та банківському секторах, а також зміцнення обороноздатності України. Зокрема, Україна закликає знизити стелю ціни на російську нафту з 60 до 30 доларів за барель, що суттєво обмежить доходи Кремля від експорту.

Крім того, відомство наполягає на прискоренні постачання сучасних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, NASAMS, IRIS/T, а також додаткових боєприпасів для захисту українського неба та збереження життів громадян.

МЗС також закликає до повного використання та конфіскації заморожених російських активів для фінансування оборонно-промислового комплексу України та відбудови країни, що підкреслить економічні наслідки агресії для Росії.

“Продовжуємо наполягати на політиці миру завдяки силі. Мир завдяки силі означає максимальний економічний тиск на агресора, повне припинення фінансування його воєнних злочинів, відключення від глобальних фінансових систем та тотальну ізоляцію терористичного режиму.” – Міністерство закордонних справ України

У заяві також зазначається, що мир завдяки силі передбачає блокування всіх каналів постачання ресурсів Кремлю для продовження агресії, включаючи припинення співпраці з російським оборонно-промисловим комплексом та його міжнародними партнерами.

МЗС підкреслює, що кожна хвилина зволікання з жорсткими рішеннями коштує українських життів, і закликає до рішучих дій для нейтралізації російської загрози Україні та євроатлантичному регіону.

Особливо цинічними у відомстві вважають спроби Путіна позиціонувати себе посередником у врегулюванні на Близькому Сході, нагадуючи про співпрацю Москви з режимами в Тегерані та Пхеньяні, які дестабілізують ситуацію в Європі та інших регіонах.

Раніше Україна скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованим обстрілом з боку Росії. У ніч проти 17 червня в Києві загинули щонайменше 14 людей, близько сотні отримали поранення. Вогнем пошкоджено житлові будинки, зокрема гуртожиток Київського авіаційного інституту та під’їзд дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі.