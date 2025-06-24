МЗС України засудило заборону української мови в школах на окупованих територіях

Згідно з заяви Міністерства закордонних справ…ута російська рішення Міністерство закордонних справОю

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило нещодавнє рішення Російської Федерації, яке забороняє вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях. Це рішення стало черговим свідченням геноцидної політики Москви.

У своїй заяві МЗС підкреслило:

“Імперська Росія, яка систематично маніпулює мовним питанням для виправдання агресії, провадить цілеспрямовану політику русифікації, асиміляції, геноцидного винищення цілих народів, пригноблення інших культур, придушення національної ідентичності.”

Також у МЗС нагадали, що протягом історії українську мову намагалися заборонити понад 130 разів, але вона “пережила всіх гнобителів”.

“Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя! Сьогодні українська мова не беззбройна. За нею – сила українського війська та зброї. Тому всі російські ‘заборони’ такі ж бутафорні та тимчасові, як і російська окупація.” – Міністерство закордонних справ України

Ці слова взяті з п’єси “Патетична соната” Миколи Куліша.

Нагадаємо, що 23 червня стало відомо про намір російської влади виключити курс української мови та літератури з федеральної освітньої програми шкіл.

Ця норма міститься у 200-сторінковому документі Міністерства освіти РФ, який передбачає зміни в програмах початкової, основної та середньої загальної освіти. У пояснювальній записці до проєкту наказу зазначено, що це пов’язано зі “змінною геополітичною ситуацією у світі”.

На даний момент українська мова є обов’язковою для викладання в російських школах на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. В інших регіонах РФ батьки учнів початкової та середньої школи нібито можуть обирати, чи вивчати українську мову.